Comunali, al Sud meno astensione determinante il fattore preferenze

Gli elettori del Sud continuano ad attribuire al voto locale una particolare importanza, differentemente dagli elettori del Nord. L'astensionismo risulta «leggermente meno pronunciato» nel Mezzogiorno, grazie al «voto di preferenza e alla possibilità di far valere legami anche e soprattutto personali con i vari candidati in lizza», ma tale tendenza è oggi «meno marcata che nel passato». È quanto emerge da un'analisi dell'Istituto Cattaneo sulle amministrative del 10 giugno.



«Dei nove comuni capoluogo in cui la partecipazione elettorale supera il 60% (nell'ordine, da quello a maggiore partecipazione a quello a minore partecipazione: Avellino, Teramo, Barletta, Messina, Siena, Imperia, Viterbo, Massa e Brindisi), quattro sono del Sud - Avellino (71,2%), Barletta (66,1%), Messina (65,0%) e Brindisi (60,7%) - due del centro - Teramo (67,2%) e Viterbo (62,7%) - e soltanto tre tra la cosiddetta »Zona rossa« - Siena (63,1%) e Massa (62,4%) - e il Nord Italia, con la sola Imperia al 62,8% di partecipazione elettorale. In altre parole, l'astensionismo parrebbe risultare (leggermente) meno pronunciato proprio nel Mezzogiorno». «Quella che di primo acchito appare come un'anomalia, non va tuttavia eccessivamente enfatizzata. Anzi.



L'illusione ottica della tenuta della partecipazione elettorale al Sud appare in tutta la sua chiarezza se si confrontano i dati del 2018 con quelli del 2013: l'unico comune in cui - nel confronto tra 2018 e 2013 - la partecipazione elettorale è aumentata è infatti Pisa (+2,8 p.p., passando da 55,8% a 58,6%); in aggiunta, tutti e cinque i comuni in cui il calo è stato più contenuto - Sondrio (-1,5 p.p., da 59,6% a 58,1%), Ancona (-3,6 p.p., da 58,2% a 54,6%), Imperia (-3,6 p.p., da 66,4% a 62,8%), Treviso (-4,1 p.p., da 63,3% a 59,2%) e Massa (-4,4 p.p., da 66,8% a 62,4%) - appartengono al Nord Italia o alla Zona rossa. All'opposto, tre dei cinque comuni in cui il calo della partecipazione elettorale - sempre comparando i dati del 10 giugno 2018 con quelli di cinque anni prima - è stato più marcato, sono comuni del Sud: Siracusa (-10,9 p.p., passando da 66,2% a 55,3%), Catania (-10,1 p.p., da 63,3% a 53,2%) e Barletta (-8,8 p.p., da 74,9% a 66,1%)».



«In altre parole, se è vero che, comparativamente, i cittadini del Sud Italia - sottolinea l'Istituto Cattaneo - tendono ad attribuire una particolare rilevanza alle elezioni comunali, è però altrettanto vero che tale eccezionalità è oggi meno marcata che nel passato». «Tale considerazione può essere ulteriormente verificata se si comparano i dati delle amministrative 2018 con quelli delle ultime elezioni politiche nazionali. Tra i venti comuni capoluogo di provincia, tutti e otto i comuni del Sud occupano le prime otto posizioni tra i casi in cui la differenza tra partecipazione elettorale alle comunali e alle politiche è inferiore. Detto altrimenti, si conferma con grande chiarezza la predisposizione dei cittadini meridionali a tenere in grande considerazione le elezioni amministrative.



«L'unico comune in cui il confronto tra amministrative e politiche è positivo è infatti Messina (+2,2 p.p., passando da 62,8% a 65,0%); in più, dei sette comuni in cui la comparazione è negativa oltre i 15 punti percentuali, quattro appartengono alla Zona rossa - Ancona (-20,8 p.p., passando da 75,4% a 54,6%), Pisa (-18,1 p.p., da 76,7% a 58,6%), Terni (-16,2 p.p., da 75,6% a 59,4%), e Siena (-15,7 p.p., da 78,8% a 63,1%) - e tre al Settentrione - Vicenza (-20,9 p.p., da 76,7% a 55,8%), Brescia (-20,2 p.p., da 77,6% a 57,4%) e Treviso (-17,9 p.p., da 77,1% a 59,2%)».



«Da un lato - continua l'Istituto Cattaneo - gli elettori del Sud attribuiscono ancora un'importanza superiore - rispetto ai propri corrispettivi del Nord - alle elezioni locali, principalmente in ragione della possibilità di esprimere voti di preferenza e, così facendo, coltivare rapporti di natura anche e soprattutto personale con i vari candidati in lizza». «Dall'altro lato, sono però proprio i cittadini del Mezzogiorno che, negli ultimi cinque anni, hanno visto diminuire in maggior misura la propria propensione a partecipare alle elezioni comunali. In altri termini, differenze (leggermente) meno marcate potrebbero essere la spia di una futura tendenza alla convergenza tra elettorati del Nord e del Sud, ipoteticamente favorita da una crescente volatilità elettorale e da un sempre minore radicamento territoriale di liste e partiti, anche laddove questo era tradizionalmente più forte, come nel Meridione». «Nel caso in cui tale tendenza si confermasse anche in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali, potremmo insomma assistere, nei prossimi anni, ad un comportamento elettorale maggiormente omogeneo sul territorio nazionale. È tuttavia decisamente troppo presto per indicare tale tendenza come inevitabile: le differenze territoriali, per quanto in calo, appaiono ancora decisive nel nostro paese».

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:10



