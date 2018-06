Ballottaggi, il Cattaneo: solo il 56% sono sfide bipolari

Sono in netto calo ai ballottaggi per l'elezione del sindaco (che domenica chiameranno al voto 76 Comuni e oltre tre milioni elettori) le sfide «classiche», ovvero quelle fra centrodestra e centrosinistra. Se fino a qualche anno fa queste sfide bipolari erano, in alcuni casi, più dell'80% del totale, domenica saranno soltanto il 56,6%. È quanto emerge da un'analisi dell'Istituto Cattaneo, curata da Marco Valbruzzi.



La spiegazione di questo cambiamento, tuttavia, non è da attribuirsi all'irruzione sulla scena politica del Movimento 5 Stelle che sarà al ballottaggio solo in 7 dei 76 ballottaggi. In altri 17 casi, infatti, a sfidare il centrodestra o il centrosinistra saranno candidati di liste civiche. Il Movimento 5 Stelle, rileva il Cattaneo analizzando la serie storica degli ultimi anni, ha un rapporto particolari con i ballottaggi per il sindaco: fa molta fatica ad arrivarci, ma quando ci arriva parte favorito. Nel periodo 2010-2017 i casi di 'rimontè (ovvero quando il candidato arrivato secondo al primo turno ha poi vinto il ballottaggio) sono stati circa il 30% dei ballottaggi. Una percentuale che però raddoppia quando il secondo arrivato è un candidato del M5S che sfida un esponente del centrodestra o del centrosinistra.

