Sfida sui conti, test per le alleanze

Una parte delle scaramucce post elettorali italiane si combatteranno sul Def, il Documento di economia e finanza che il governo attualmente in carica deve rendere noto entro il 10 aprile. Il Def non è fatto per indicare i dettagli dei provvedimenti da prendere sul fronte dei conti pubblici ma serve a tracciare la strada che il prossimo governo dovrebbe percorrere. E proprio per la sua genericità il dossier Def costituisce uno dei trampolini ideali del dialogo fra le forze politiche in vista di possibili alleanze. Di qui il...