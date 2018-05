Effetto governo Giamaica: in Lombardia accelerazione sull'autonomia

Tutti e due fecero campagna per il sì al referendum sull'autonomia in Lombardia e in Veneto. E ora intendono proseguire la loro battaglia insieme, fianco a fianco. Sono Lega e Movimento.

Ecco i primi effetti del governo Giamaica. Se a Roma i pentastellati e il Carroccio stanno cominciando a scrivere il contratto programmatico, in Lombardia ci sono prove tecniche di intesa «sui temi». In regione la Lega governa con lo stesso schema della coalizione di centrodestra, e quindi con Forza Italia, e il M5S è all'oppposizione. Ma questo non pregiudica un asse che permetterà agli esponenti principali dei due partiti di venire a Roma per parlare di autonomia fiscale.



« Questa mattina ho avuto modo di confrontarmi con il presidente Attilio Fontana ed entrambi - ha spiegato in una nota il consigliere pentastellato Dario Violi, che ha avuto un colloqui telefonico con il governatore del Carroccio - ci siamo presi l'impegno, per le rispettive parti politiche, di far presente che l'autonomia dovrebbe essere uno dei temi prioritari del prossimo Governo ed è sicuramente uno dei temi prioritari per i lombardi » . « Sono contento che a Roma la situazione si sia sbloccata. Sono sicuro - ha aggiunto Violi, che era candidato governatore per i 5stelle - che Luigi Di Maio farà un ottimo lavoro. So che nella sua testa ci sono le priorità e i bisogni dei lombardi ».



Gli ha risposto poco dopo il segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Paolo Grimoldi che parla di un ministero apposito che ovviamente vorrebbe in quota Carroccio: « La coalizione di centrodestra, che ben governa in Lombardia e in altre Regioni e ben governa in migliaia di enti locali esce rafforzata da questo passaggio: un grazie agli alleati di Forza Italia per aver sbloccato lo stallo, dimostrando responsabilità verso il Paese e i cittadini. Adesso una delle priorità del nuovo Governo dovrà essere il completamento del percorso per attribuire maggiori forme di autonomia a quelle Regioni, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che hanno già attivato la trattativa, con il precedente Governo, e per quelle come la Liguria o altre che hanno annunciato di voler seguire questo percorso. In questo senso concordo pienamente con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha auspicato l'istituzione di un dicastero per le Autonomie e le Riforme Istituzionali da affidare ad un ministro leghista » .

Giovedì 10 Maggio 2018



