Effetto giallo-verde: anche a Vicenza i vertici M5S stoppano la lista

Siena, Spoleto e Vicenza. Sono le tre città che non vedranno il Movimento 5 stelle alle prossime amministrative del 10 giugno. I vertici M5S hanno infatti deciso di non certificare la lista dei candidati non concedendo quindi l'uso del simbolo per poter raccogliere le firme e presentarsi alle elezioni.



A Vicenza, nel profondo Veneto, c'è chi legge questa mossa come effetto automatico delle trattative romane tra M5S e Lega per formare un governo. Anche a Martellago, in provincia di Venezia, la lista M5S non ci sarà. Nel paesino di 21 mila abitanti il M5S è stato il primo partito il 4 marzo: ha preso il 33%. Ma le trattative di Roma evidentemente possono fare a meno di questo risultato. «Un patto di non belligeranza», proprio come è successo nella campagna elettorale per le elezioni in Friuli Venezia Giulia dove il Movimento non ha mai fatto campagna contro il Carroccio.

C'è molta amarezza a Vicenza per «l'opera di sabotaggio»: a correre erano anche tre consiglieri comunali uscenti tra cui l'ex candidato sindaco.

La città è governata dal Pd e squalificando la lista del M5S il voto diventerà più volatile e in caso di ballottaggio andare a favore del centrodestra. Non la pensano ovviamente così i militanti storici che hanno condotto una dura opposizione al sindaco uscente. Per questo diversi attivisti e portavoce dei paesi vicentini Caldogno e Nanto hanno preso carta e penna per protestare. Cioè, in realtà hanno solo potuto scrivere una mail all'indirizzo anonimo "listeciviche@movimentocinquestelle.it". Proprio quello da cui si aspettavano il via libera per presentare la lista.

E con chi se la prendono? Con i parlamentari veneti colpevoli di stare distruggendo un patrimonio politico costruito sul territorio per anni. «Consegneremo nelle mani dei nostri carnefici politici e giudiziari», dicono descrivendo come danno «gravissimo per la città non avere il controllo diretto delle attività del Comune».



Sotto processo è finito soprattutto il consigliere veneto Jacopo Berti e i parlamentari veneti che alzano le mani: «Mai messo bocca sulle liste». Ma allora, chi mette bocca sulle liste?

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:39



