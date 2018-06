Avviso ai naviganti/ CAMBIAMENTO

di Virman Cusenza

Qualcosa è cambiato, molto altro cambierà. Gli inviti al minimalismo rispetto al governo che è appena nato contengono un errore in agguato. Da una parte la spocchia nei confronti di tutto ciò che non sia gradito alle élites, dall’altra la difficoltà a comprendere perché la foto opportunity del governo ieri al giuramento nei saloni del Quirinale non è, o almeno potrebbe non essere, il solito passaggio di rito. Intendiamoci, gli italiani con il voto del 4 marzo non hanno firmato...