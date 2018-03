Ecco gli ospiti di Sum, l'evento di Casaleggio jr

Torna l'appuntamento dedicato al dibattito sui grandi temi del futuro e dell'innovazione organizzato dall'Associazione Gianroberto Casaleggio in ricordo dell'imprenditore a due anni dalla scomparsa.



SUM#02 - Capire il Futuro, come nella passata edizione, si terrà alle Officine H, ex sede Olivetti, dove il cofondatore del M5S aveva cominciato a lavorare come progettista di sistemi operativi e dove è nato il primo computer della storia. "Sum come summit ma soprattutto come ''sono''. L'arte di immaginare scenari futuri si fonda proprio sulla comprensione profonda dell'uomo e del suo comportamento - commenta Davide Casaleggio, presidente dell'associazione - da qui è nata l'idea di questo evento che vuole far riflettere sul nostro futuro in tutti gli aspetti della nostra vita sociale, economica, politica e culturale. Solo immaginando il domani che vogliamo costruire sarà possibile governare il cambiamento e non subirlo". Sul palco di Sum#02 scienziati, sociologi, imprenditori e manager che faranno il punto sul futuro in tutte le sue declinazioni: dalla robotica all'intelligenza artificiale applicate alle imprese, dal futuro della ricerca nelle malattie rare, al futuro del lavoro nella società digitale, al ruolo del patrimonio artistico come motore di sviluppo. Tra gli ospiti Diego Fusaro, Roberto Cingolani, Sammy Basso, Roberto Poli, Chiara Rostagno, Gianmauro Calafiore, Moni Ovada. Torneranno anche per questa edizione Maria Rita Parsi e Domenico De Masi. Come moderatori interverranno Luisella Costamagna, Luca De Biase e Veronica Gentili. Il coordinamento editoriale è stato affidato anche per questa edizione a Gianluigi Nuzzi



L'obiettivo della giornata, si legge in una nota, è favorire un dibattito senza bandiere politiche su tendenze e nuovi paradigmi che disegneranno la realtà dei prossimi anni, toccando ambiti molto diversi: tecnologia, energia, filosofia, democrazia, ma anche il futuro della parola e in generale dell'uomo. "SUM#02 vuol essere il tributo ad un grande visionario, ad un lucido interprete del futuro. All'attento studioso del passato, consapevole che dimenticando la nostra Storia perdiamo la nostra anima. Uno storico ed un futurologo allo stesso tempo. Portatore di valori eterni, oltre il Tempo e lo Spazio. Onestà assoluta, giustizia sociale, conoscenza e fedeltà alle Idee. Questo è stato Gianroberto Casaleggio, testimone del presente, profeta del futuro", commenta Roberto Giacomelli, grande amico di Gianroberto Casaleggio e membro del Direttivo dell'Associazione. Sum#02 sarà anche l'occasione proprio per conoscere l'Associazione senza scopo di lucro Gianroberto Casaleggio e le sue attività, rese possibili grazie al contributo degli iscritti e all'impegno dei tanti volontari, molti dei quali amici storici dell'imprenditore. L'evento sarà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 19.30, ingresso con registrazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:22



