Centinaio (Lega) risponde a Di Maio: «Dazi? Assolutamente no»

di Stefania Piras

Il vicepremier Luigi Di Maio aveva lanciato la svolta protezionistica. Tempo 24 ore e il collega leghista Gian Marco Centinaio ha fatto sapere che l'idea non gli piace affatto. Il tema dei dazi non è nel contratto di governo? Entrerà nel comitato di conciliazione? Per la prima volta è Di Maio l'outsider degli annunci, una sorta di delega invisibile che si era intestato finora solo Salvini. E dunque per la prima volta è un leghista che deve raffreddare il clima e riportare l'alleato pentastellato a più miti consigli con la formula che Di Maio ha usato per giorni e giorni: «Ci occupiamo di quello che è dentro il contratto di governo e basta».



«I dazi assolutamente no, non siamo d'accordo a metterli, vediamo piuttosto di lavorare per migliorare la situazione», ha detto il Ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, a margine dell'Assemblea della cooperazione agroalimentare e della pesca di Confcooperative, rispondendo ai giornalisti a proposito della proposta lanciata dal Ministro Luigi De Maio di inserire i dazi sui prodotti dell'agroalimentare made in Italy.



«Non vogliamo inseguire nessuno - precisa il Ministro - Di Maio non insegue Salvini, ha una sua linea, e Salvini ha la sua del Governo e quindi si va dritti per la nostra strada. Il tema dei dazi - ha infine risposto Centinaio - non è nel contratto di Governo».

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:27



