E il Codacons denuncia il deputatato velista assenteista M5S

Il Codacons ha anche presentato una denuncia contro il deputato velista che ora r ischia di dover rispondere del reato di peculato. L'esposto è stato presentato alla Procura di Roma e si chiede di procedere penalmente nei sui confronti.

Non esistono giustificazioni al comportamento di Mura - spiega il presidente dell'associazione dei consumatori, Carlo Rienzi - Il deputato ha ricevuto un preciso mandato da parte dei cittadini che lo vincola a svolgere il proprio ruolo nelle sedi opportune, e tra queste non rientrano barche a vela e vacanze in mare. Ruolo che viene lautamente ricompensato attraverso lo stipendio da parlamentare che egli riceve ogni mese, con tutti i privilegi connessi. La decisione di Andrea Mura di assentarsi dalla aule della Camera per trascorrere il proprio tempo in barca a vela potrebbe configurare il reato di peculato

.

A parere della scrivente - si legge nell'esposto - sono molte le verifiche e le indagini che l'autorità adita dovrà svolgere, in primo luogo accertando la veridicità di quanto pubblicato poiché in caso affermativo potrebbero emergere responsabilità e fattispecie penalmente rilevanti a carico del deputato del M5s Andrea Mura per il reato di peculato. Quanto potrebbe emergere dalle indagini della Procura si tradurrebbe in un fenomeno gravissimo, in grado di produrre un danno economico evidente ed elevatissimo non solo a danno della stessa P.a. ma anche a danno della collettività trattandosi di fondi pubblici

Non si placa la polemica su Andrea Mura, eletto nell'uninominale di Cagliari con il M5S e con il 96% delle assenze in Parlamento dove anche i suoi colleghi pentastellati confermano di non averlo mai visto alla commissione Trasporti.