Domenica In, Anzaldi: «Violate norme sui minori in tv». La Rai avvia verifiche

Diventa un caso la prima puntata della nuova Domenica in condotta da Mara Venier su Rai1. L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha scritto una lettera al deputato Pd Michele Anzaldi - che aveva sollecitato l'attenzione del capo azienda e dell'Agcom sulla trasmissione, per i temi a sfondo sessuale trattati in fascia protetta - spiegando che l'episodio, «sempre nel rispetto dell'autonomia editoriale, è già stato portato all'attenzione delle strutture aziendali competenti». La notizia, anticipata dal sito di Avvenire, viene confermata dallo stesso deputato dem. Nella missiva, l'ad sottolinea anche che «la programmazione della Rai deve sempre necessariamente distinguersi sotto il profilo della qualità».



Nel mirino di Anzaldi è finito, in particolare, l'inizio della puntata, dedicato alle molestie sessuali e al caso di Asia Argento. Sulla questione Anzaldi ha scritto a Salini, citando tra l'altro «le lamentele di diversi telespettatori, attraverso i social network, per la trattazione di tematiche riguardanti il sesso, anche con valutazioni esplicite, in piena fascia pomeridiana, quando spesso le famiglie sono riunite di fronte alla tv a tavola o dopo pranzo» e ha annunciato un'interrogazione in Vigilanza. «Per tutta risposta la conduttrice - ha scritto tra l'altro l'esponente dem - ha pensato bene di insultare me e la funzione parlamentare che ricopro». Nell'esposto all'Agcom, Anzaldi ha chiesto invece all'organismo di garanzia di «valutare l'apertura di un'indagine» per «verificare se ci siano state violazioni del Contratto di servizio e delle norme sui minori in tv».

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15



