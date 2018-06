Camere ferme, ma dai delfinari alle mense vegane: già una valanga di disegni legge

di Luca D'Alessandro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Se è vero che ogni neonato nasce già con un debito di 32mila euro, di questi tempi neanche il Parlamento se la passa meglio. Con l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti di Camera e Senato, avvenuta l'altra settimana, finalmente la legislatura può davvero cominciare a lavorare dopo oltre cento giorni di trattative, tensioni, stop and go. In tutto questo tempo, però, e fin dal giorno dell'insediamento, ogni singolo parlamentare ha potuto presentare le sue proposte di legge. Così, le...