Forza Italia scende in campo a difesa del diritto allo sport per i disabili. In una conferenza stampa alla Camera il partito azzurro ha presentato una proposta di legge, prima firmataria l'atleta paralimpica, Giusy Versace, per introdurre nei livelli essenziali di assistenza previsti dal Servizio sanitario nazionale le protesi e tutti gli ausili necessari per consentire ai portatori di handicap di svolgere attività sportive, anche agonistiche. Testimonial dell'evento Matteo Cavagnini, capitano della nazionale italiana di basket in carrozzina.

«Ci occupiamo di un tema che è nel dna di Forza Italia e che fino ad ora non ha avuto l'attenzione che deve avere», esordisce Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi parlamentari forzisti. «Il potere dello sport viene spesso sottovalutato - avverte Versace - porta speranza dove spesso c'è disperazione. Disabili non sempre si nasce, a volte ci si diventa. Lo Stato ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni. Lo sport può portare solo cose belle, è una terapia». Le fa eco il cestista Cavagnini: «Rivolgo un appello a tutti i parlamentari, a prescindere dal colore politico, lo sport può aiutare tutti». Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera, non ha dubbi: «La nostra proposta è semplice ma rivoluzionaria, dà speranza. Lo sport come diritto di tutti è un tema molto trascurato dalla politica». Gabriella Giammanco, vice presidente del gruppo Forza Italia al Senato, si rivolge al ministro della Salute: «Se questo governo avesse davvero a cuore la qualità di vita dei disabili, il ministro Grillo, se volesse, potrebbe mettere subito mano al nomenclatore tariffario».

Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:12



