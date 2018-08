Nell'era gialloverde le dimissioni coatte avvengono via social

di Mario Ajello

Lo spoil system tramite i social. È la moda nell'Italia giallo-verde. Ora tocca a Roberto Raggi, renziano al vertice dell'Agenzia del Demanio leggere su Twitter di aver perduto la poltrona. «Nessuno mi ha detto niente, non ero stato avvertito e poi ho letto sui social che ero stato dimesso», così racconta Raggi. Prima si era verificato un altro caso.



Il ministro dei Trasporti in carica, Danilo Toninelli, ha annunciato il 25 luglio via Facebook: «Ho appena firmato la decadenza dell'intero Cda di FS per chiudere con il passato». Il presente e il futuro hanno nuove abitudini: in un cinguettio si può sapere la propria sorte politica e amministrativa.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:47



