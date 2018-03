Gentiloni, dimissioni subito dopo le presidenze

di Marco Conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ultimo Consiglio Europeo e la penultima visita al Quirinale prima delle dimissioni. I duecento giorni a palazzo Chigi di Paolo Gentiloni terminano domani con l'insediamento delle nuove Camere. I numeri di palazzo Madama e di Montecitorio hanno fatto svanire le ipotesi avanzate alla vigilia del voto di un possibile prolungamento del governo in carica che da domani resterà al suo posto solo per il disbrigo degli affari correnti sino all'arrivo di un nuovo esecutivo. IL METODO Un tempo che rischia di non essere breve,...