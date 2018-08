Di Maio: «Salvini vada avanti, ma rispetto per i magistrati. Ue ignobile, veto al bilancio»

Di Maio ha parlato stamani in diretta Facebook affrontando numerosi temi. Innanzitutto la difesa di Salvini sul tema Diciotti, pur nel "rispetto" della magistratura, poi due attacchi frontali alla Ue e a Renzi. Questi i temi principali affrrontati da Di Maio:



Il ministro Salvini vada avanti perchè non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle. Il governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul caso della nave Diciotti ma c'è «pieno rispetto» per l'azione della magistratura per cui non dobbiamo «attaccare» i pm che indagano. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un lungo video su facebook. «Il ministro Salvini è indagato e credo che sia un atto dovuto in quanto ministro dell'Interno, in quanto titolare delle decisioni in quella materia. Come ci si comporta in questi casi? C'è il codice etico dei ministri nel nostro contratto e secondo il codice etico dei ministri e del Movimento 5s il ministro deve continuare a fare il ministro. È nostro dovere attuare il programma elettorale ma è anche diritto-dovere della magistratura portare avanti i procedimenti giudiziari. Quindi - ha aggiunto - pieno rispetto per la magistratura e non facciamo ripiombare questo Paese negli scontri tra procure, pm e politica».

«Venerdì c'è stata una riunione degli sherpa Ue, neanche si sono scomodati i rappresentanti, che hanno detto