Di Maio: «Sì ai dazi e al rispetto delle nostre specialità»

di Stefania Piras

É una svolta che avvicina molto l'Italia alla politica economica inaugurata da Donald Trump. E ad annunciarla è il numero uno dello sviluppo economico nonché vicepremier Luigi Di Maio. La premessa è questa: « Non sono per l’isolamento dell'Italia » . E poi l'annuncio a favore del protezionismo: « Ma come italia, con un sistema produttivo così particolare, dei prodotti così unici non dobbiamo avere paura di affrontare il tema dei dazi per proteggerci e questo non vuol dire isolarsi. Significa cominciare ad aprire i rubinetti con paesi che ci rispettano economicamente e rispettano le nostre specialità, ma chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo ».



Solo pochi minuti prima la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem ha dichiarato: « Non c'è nessun dialogo con gli Usa da quando hanno imposto i dazi su acciaio e alluminio, e per il momento non è prevista nessuna discussione » . Così Malmstroem, sottolineando che con le contromisure Ue « non vogliamo punire, ma questa è la infelice conseguenza perché ci devono essere conseguenze se non si rispettano le regole Wto. Uno degli obiettivi è spingere le imprese Usa ad andare dal Governo a dire "ehi, questo non è buono per l' economia americana, e questo è proprio quello che sta accadendo » , ha sottolineato Malmstroem.





Marted├Č 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA