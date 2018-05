Di Maio pronto a tutto pur di non perdere l'occasione governo

di Mario Ajello

Se Luigi Di Maio non fosse di Pomigliano d'Arco, ma della Francia d'ancien régime sarebbe un volterriano «Candide o dell'ottimismo». Chiudiamo, stiamo per chiudere, domani è tutto fatto, e via così. Ogni tanto però dubita del «coraggio» di Salvini, ossia è preso dall'orror vacui dell'essere scaricato, e come ieri fa di tutto per non rompere con il leader del Carroccio. Addirittura mettendosi nella sua scia contro l'Europa, smentendo la svolta filo-Ue di questi...