Salvini e Di Maio, la strana coppia: «Ci sentiamo più che con la mamma»

di Mario Ajello

Come Mina e Alberto Lupo, nella celebre canzone? Ciao sono io (buonasera dottore) / amore mio (sì, mi dica) / non resistevo piu' (ah, bene) / pensavo a te (direi che è importante). No, amanti telefonici, no. Ma il leader della Lega e quello del Movimento 5 stelle - che non fanno altro che dire vicendevolmente: «Ho chiamato Salvini», «Sto per chiamare Di Maio, spero che abbia il cellulare acceso» - sembrano diventati quasi amici. Per convenienza politica, ovvio, e non per un fatto di cuore....