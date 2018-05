M5S-Lega, il contratto lascia il Sud a mani vuote: manca un piano strategico

di Diodato Pirone

Che cosa prevede la bozza del programma Lega-M5S per il Mezzogiorno? Al momento, a meno di sorprese nelle prossime ore, dalla trattativa tenuta nel Pirellone di Milano emerge un'unica certezza: non c'è un piano per il Sud. E' persino sorprendente constatarlo. Perché le due forze politiche, M5S e Lega, che dovrebbero dare vita al governo giallo-verde proprio alla protesta (una esplicita richiesta d'aiuto) del Meridione devono gran parte delle loro fortune. Pochi dati per inquadrare il tema: i pentastellati hanno...