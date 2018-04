Di Maio: con Salvini si può fare buon lavoro, è affidabile

Tempi non maturi, invece, per un dialogo tra M5S e Pd: al Salone del Mobile c'è anche il segretario dem Maurizio Martina ma i due faranno percorsi accuratamente diversi. Di Maio ha fatto sapere agli organizzatori del Salone di non volere transenne perché «il Movimento 5 Stelle i giornalisti non li mette in gabbia». Martina, ai cronisti che gli hanno fatto notare che a breve sarebbe arrivato in fiera, alla Red Lounge, anche Di Maio, ha risposto: «Allora io vado», a visitare i padiglioni.

Ad avvalorare i retroscena che vogliono Matteovicino a un'intesa conarrivano le parole del leader pentastellato dal: «Io credo fortemente nel fatto che con ladi Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese. Possiamo fare cose molto importanti», dice.LEGGI ANCHE: Salvini: adesso mani libere per il governo con Di Maio «So bene il momento politico che sta vivendo la Lega, ma ho avuto modo di testare la sua affidabilità quando abbiamo eletto le cariche istituzionali in Parlamento - continua - e sono sicuro che se firma un contratto di governo tiene fede ai patti».