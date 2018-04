Di Maio, il piano B: noi mai all'opposizione. Pronti a trattare su tutto

di Stefania Piras

dal nostro inviato IVREA Ormai alla domanda sulla premiership Luigi Di Maio risponde con un'altra domanda: «Perché non dovrei essere io con i miei undici milioni di voti?». La risposta definitiva non può essere accesa ora perché il tunnel delle consultazioni è lunghissimo; questa settimana sin aprirà il secondo giro di pellegrinaggi al Quirinale che per molti non sarà risolutivo ma comunque più accomodante rispetto al primo, spigoloso, tentativo. LEADERLESS Di Maio da Ivrea,...