Dal decreto dignità alle nuove deleghe: tra Di Maio e Salvini è braccio di ferro

di Alberto Gentili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In barba alle smentite, a quell'annunciare urbi et orbi di andare d'amore e d'accordo, è alta la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Sotto i riflettori c'è il braccio di ferro sulle correzioni al decreto dignità. E lo scontro sul presidente dell'Inps, Tito Boeri. Sottotraccia, però, è in atto un altro duello tra 5Stelle e Lega: la distribuzione delle deleghe, e dunque di fette di potere, tra i sottosegretari. In più i lumbard non hanno apprezzato il silenzio grillino, senza...