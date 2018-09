Di Maio: «Il redito di cittadinanza è la priorità: delle agenzie di rating me ne frego»

«Io penso che questa debba essere una legge di bilancio coraggiosa. Ho visto dai tg che si dice che poi se c'è spazio 'vediamo per il reddito di cittadinanza se ci sono soldi'. Ho visto questa narrazione per cui prima si pensa a tutte le altre misure. 5 milioni di poveri, 8 milioni in povertà relativa, tanti giovani che cercano lavoro, tanti che ce l'hanno ma non arrivano a fine mese sono la priorità della legge di bilancio». Così il vice premier Luigi Di Maio.

E aggiunge: «Non me ne frega niente se c'è una agenzia di rating che dice che il reddito di cittadinanza è inopportuno. È proprio per seguire quelle agenzie di rating che oggi ci troviamo il numero di disoccupati e il numero di poveri che abbiamo in Italia. E io voglio fare il reddito di cittadinanza non alle persone sparse sul divano ma dare soldi alle persone mentre si formano, per cercare un lavoro che gli ho chiesto io come Stato. E quando gli faccio la proposta o la accettano oppure, se non la accettano, perdono i soldi».