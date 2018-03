M5S, Di Maio: «Chiediamo la presidenza della Camera»

«Non portiamo rancore a nessuno, li contageremo con il sorriso». Così Luigi Di Maio parlando del rapporto con gli altri partiti durante l'assemblea con i deputati del M5S iniziata da pochi minuti. «L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo - ha detto - E' una partita per l'abolizione dei vitalizi»



I neo eletti alla Camera si sono riuniti nella cosiddetta 'aulettà dei Gruppi', la sala riunioni più grande a Montecitorio. «In questa settimana probabilmente eleggeremo uno dei presidenti delle Camere e saremo decisivi per l'elezione di entrambi. Abbiamo chiesto la presidenza della Camera perché qui ci sono più vitalizi da tagliare, più regolamenti da modificare», h aggiunto ribadendo il no alla pratica parlamentare della 'ghigliottina'.

Marted├Č 20 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:27



