Di Maio alla festa dell'Unità come ospiteâ€‹ d'onore

di Mario Ajello

Alla Festa dell'Unità di Ravenna ma anche a quella di Genova e forse in altre. Si tratta per avere come ospite d'onore Luigi Di Maio, e la scelta del Pd di sdoganare il capo grillino presso il proprio popolo, suggeriscono fonti del Nazareno, risponde ovviamente a una logica politica. Quale? Quella del non si sa mai. Cioè? Nel caso si aggravino i dissidi tra M5S e Lega, nel caso il Carroccio dopo il probabile pienone elettorale alle Europee 2019 voglia scaricare i grillini - e nel partito salvinista la possibile tentazione già da ora non viene negata - il Pd pur di continuare la legislatura potrebbe diventare partner del movimento di Di Maio, a sua volta allergico al voto anticipato. Dunque, l'estate serve, nelle festa dell'Unità, anche a odorarsi tra partito adesso contrapposti ma nella prossima stagione magari no.



Va sempre ricordato che D'Alema sfilò la Lega a Berlusconi nel 1995, chiamandola "costola della sinistra". Per molti dem, non renziani però, M5S è una sorta di sana appendice maggioritaria della sinistra. Non sarà dunque un'estate di abbocco politico questa, e occhi puntati su Ravenna ma non solo.

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:30



