Di maio: «Bisogna cambiare tutto andiamo presto al voto»

Revisione del jobs act e della legge Fornero, centri per l'impiego e pensione di cittadinanza «sono tutte cose che eravamo pronti ad inserire nel contratto di Governo per cambiare finalmente l'Italia» ma «sono tutte cose che gli stessi partiti che oggi vi riempiranno di auspici e moniti si sono rifiutati di fare perchè hanno preferito tenersi stretti Berlusconi e Renzi piuttosto che cambiare tutto. Andiamo al voto il prima possibile!». Così il capo politico M5S Luigi Di Maio in un post su fb in occasione della festa del Primo Maggio.









«Oggi è il primo maggio - scrive Di Maio - la festa dei lavoratori. I partiti riempiranno questa giornata con frasi fatte, slogan e auspici sul lavoro e sull'articolo 1 della Costituzione. Sono solo parole. La verità è che se non interveniamo subito il lavoro in Italia diventerà sempre più sottopagato e precario. Va rivisto il Jobs act, vanno rifondati i centri per l'impiego e va assicurata una pensione dignitosa a chi ha lavorato una vita con la revisione della Fornero e la pensione di cittadinanza. Sono tutte cose che eravamo pronti ad inserire nel contratto di Governo per cambiare finalmente l'Italia. Sono cose di buon senso che si potevano realizzare e noi ci abbiamo provato per 55 giorni con tutte le nostre forze». Ma, aggiunge, «sono tutte cose che gli stessi partiti che oggi vi riempiranno di auspici e moniti si sono rifiutati di fare perchè hanno preferito tenersi stretti Berlusconi e Renzi piuttosto che cambiare tutto.Andiamo al voto il prima possibile!».

