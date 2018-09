Di Maio: «Salvini? Nessun sostegno ad accuse a magistrati»

Il vicepremier Luigi Di Maio si smarca in merito all'attacco alla magistratura datto da Matteo Salvini che oggi viene indagato dalla Procura di Palermo per sequestro di persona aggravato. «Sulla vicenda della nave Diciotti sapevamo che le decisioni erano decisioni forti ma noi le rivendichiamo come governo e abbiamo dato il nostro sostegno, detto questo non si può dare sostegno alle accuse ai magistrati». Salvini, spiega Di Maio, ha «preso la decisione insieme a noi, non condivido però l'idea di accusare la Magistratura».LEGGI ANCHE ----> M5S si smarca dalla linea Salvini