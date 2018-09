Di Battista: «Tornerò alla politica in prima linea, ma non mi candiderò alle Europee»

«Non mi candiderò mai al Parlamento europeo. Tornare a fare politica in primissima linea con Luigi Di Maio mi manca, mi sento come un leone in gabbia. Mi sento a volte quasi in dovere di dare una mano ai miei colleghi. A dicembre torneremo e poi vedremo che fare». Lo dice Alessandro Di Battista (M5s) in un'intervista a Otto e mezzo, in collegamento dal Guatemala.



Fondi Lega. La Lega «deve restituire fino all'ultimo centesimo il maltolto: non c'entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Iniziassero i parlamentari trombati della Lega a restituire l'assegno di fine mandato come ho fatto io. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano perché quei quattrini sono anche miei». Lo dice Alessandro Di Battista (M5s) a Otto e mezzo, parlando dal Guatemala dei 49 milioni di fondi della Lega.

Giuseppe Conte partecipa a un concorso alla Sapienza? «Mi sembra una cosa bella e normale. Non so e non credo esista un conflitto d'interessi anche perché non hanno mai fatto una legge. La procedura è iniziata prima che diventasse premier. Mi sembra risibile che tutti i giornaloni diano spazio a questa vicenda: mi pare una cosa ridicola. Una stronzata».



Sull'Ilva, «nella condizione data, Luigi» Di Maio «ha fatto il massimo, gli ho fatto i complimenti in privato. So che avrebbe voluto fermare la gara, ma non ha trovato modo, ha fatto il meglio possibile. Non aveva altra strada. Capisco la rabbia di molti tarantini, ma non c'era altro modo e ora serve un decreto salva Taranto che non è mai stato fatto».

«Renzi sembrava il padrone del mondo e oggi lo ritrovi coi modellini che pare Guzzanti...»