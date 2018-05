Di Battista: chi vota governo neutrale traditore della Patria

Movimento 5 stelle contro il governo neutrale proposto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. A dire no, con un post su Facebook, c'è anche Alessandro Di Battista.











«Chi, dopo aver detto no al Movimento 5 Stelle voterà la fiducia ad un governo tecnico è semplicemente un traditore della Patria. In un Paese che intende ancora mostrarsi minimamente democratico le opzioni sono due: o un governo portato avanti da chi ha vinto le elezioni o nuove votazioni il prima possibile. Bivaccare è ignobile!», scrive Di Battista.





Lunedì 7 Maggio 2018



