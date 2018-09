Salvini, il decreto migranti e i dubbi di M5S e Quirinale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella indiretta sfida tutta interna alla maggioranza, Matteo Salvini mette a segno un altro punto con il decreto sicurezza e immigrazione varato oggi dal Consiglio dei ministri. Il testo è suscettibile di correzioni in aula, come ha confermato lo stesso ministro e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed è quindi probabile che quella sarà la sede anche per accogliere eventuali osservazioni che potrebbero arrivare dal Capo dello Stato.LEGGI ANCHECriticità non mancano in un testo che circoscrive molto il diritto d’asilo regolato dalla Carta Costituzionale all’articolo 10. Sulla revoca della cittadinanza, come sulla cancellazione del diritto d’asilo per motivi umanitari o la revoca in caso di condanna anche in primo grado - oltre ai rilievi costituzionali e la difficoltà a rispettare accordi internazionali - coltivano dubbi anche molti parlamentari grillini.Nel frattempo però il ministro del’Interno porta a casa un successo non da poco e lascia gli alleati ancora alle prese con il reddito di cittadinanza e il possibile sfondamento dei parametri europei.