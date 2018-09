Genova, Di Maio: «Decreto ponte al Quirinale entro oggi, a brevissimo il nome del Commissario»

«Il decreto sul ponte Morandi è pronto ed entro oggi deve andare al Quirinale». A dirlo è Luigi Di Maio, ospite di Radio Capital, alla trasmissione Circo Massimo​, smorzando le polemiche con i tecnici del Mef che in un primo momento hanno bocciato il decreto poiché non indicava le coperture necessarie per gli interventi: «Non lo interpreto come se si volesse fermare» il decreto su Genova. Il fatto è semmai che «la Ragioneria generale dello Stato sta lavorando anche al Def e alla Legge di bilancio».

Il commissario per la ricostruzione del ponte di Genova «sarà nominato subito dopo che il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale». Il nome? «Ci stiamo lavorando e lo saprete a brevissimo». Il nuovo commissario «avrà tutti i poteri per chiamare l'azienda migliore e fare il prima possibile». Ci sarà una «procedura d'emergenza che non prevede massimi ribassi, cioè procedure che portano a preferire il risparmio di denaro rispetto alla qualità dei lavori». Di Maio non ha nascosto di preferire un'azienda di STato: «Fincantieri potrebbe essere una buona opzione».



Il decreto Genova prevede norme per una rapida ricostruzione del ponte «senza dare la possibilità di dare ad autostrade di mettere una pietra», ha detto il vicepremier, spiegando che in base alla relazione finale degli ispettori Autostrade doveva fare molte cose che non ha fatto. «Quella relazione ci apre una prateria per revocare la concessione. In quella relazione c'è scritto che autostrade aveva la responsabilità Ed è stata la responsabile per la distruzione del ponte».

