Decreto Dignità, Di Maio e Conte: «Nessun danno a imprese oneste»

«Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione precaria sia una dimensione normativa e esistenziale che non può protrarsi nel tempo incondizionatamente e che non può essere l'unica misura dei rapporti di lavoro». Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa il giorno dopo l'approvazione da parte del Cdm del decreto Dignità.

Con questo decreto si tutelano i lavoratori onesti, senza danneggiare le imprese oneste: chi non abusa non ha nulla da temere. Agli imprenditori dico che saremmo dalla vostra parte per far calare il costo del lavoro», ha precisato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio.