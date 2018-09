Ddl anti-corruzione, ok del Cdm. Daspo a vita per reati sopra 2 anni

ddl anticorruzione il governo punta «restituire al nostro Paese competitività. L'Italia ha risorse culturali, economiche e sociali: bisogna cercare di realizzare le condizioni perché queste potenzialità si sviluppino». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte dopo l'approvazione in Co nsiglio dei ministri del ddl anticorruzione che contiene una serie di misure, come il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura.



Il ddl anticorruzione - ha sottolineato il premier - è uno dei provvedimenti «particolarmente significativi e qualificanti delle iniziative di governo. È un provvedimento che si inquadra nell'ambito delle riforme strutturali che servono al paese». Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il cdm.



«Se una persona è condannata in via definitiva per corruzione (e 8 nuovi reati sono stati inseriti) non avrà più la possibilità di stipulare contratti con la Pubblica amministrazione. Per condanne fino a due anni, il Daspo può durare da 5 a 7 anni. Quando invece la condanna è superiore a 2 anni il Daspo è a vita, scritto nero su bianco. Il mio messaggio è che da ora in poi non se la cava più nessuno», ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede illustrando il ddl.