Cottarelli già al Quirinale in mattinata

Carlo Cottarelli è già al Quirinale. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei ministri. Il destino del governo neutrale non è infatti stato ancora scritto. Dopo la tempesta finanziaria di ieri, con lo spread che ha superato i 300 punti e gli allarmi pervenuti perfino da Oltreoceano, è infatti tornata l’ipotesi di un esecutivo politico sostenuto tra 5stelle e Lega. Più forte, più stabile e probabilmente in grado di placare la tempesta sul debito se dovesse dare le dovute garanzie sul rispetto dei vincoli di bilancio e l’impegno a restare nella moneta unica.



Di Maio ieri notte ha compiuto una clamorosa retromarcia. Ha ritirato le accuse contro il capo dello Stato e ha rilanciato il governo giallo-verde. Avrebbe anche proposto, il capo 5stelle, Palazzo Chigi a Salvini, oppure a Giancarlo Giorgetti. Il leader leghista ha preso tempo. Non vuole rinunciare a Paolo Savona nel ruolo di ministro dell’economia. Ma questa opzione non è contemplata: Mattarella non le permetterebbe mai, visto che è legata all’uscita dall’euro. Si vedrà.



La giornata è appena cominciata. Se finisse davvero con un governo a guida Giorgetti e Savona fuori dalla squadra, il Quirinale chiuderebbe la brutta partita con il fronte populista con una vittoria secca. Perché, al contrario di ciò che hanno affermato Di Maio e Salvini, il capo dello Stato non ha mai frenato o cercato di impedire la formazione di un governo giallo-verde. Lo stop a Savona era ed è legato al rispetto dei trattati europei e alla difesa dei risparmi degli italiani

Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:28



