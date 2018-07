Corte costituzionale, il giudice posta la foto con vista: «Tra poche ore il mio giuramento»

Dalla terrazza della corte costituzionale. Oggi tra poche ore il mio giuramento come giudice della corte pic.twitter.com/FxRqgjSydo — luca antonini (@lucaantonini6) 26 luglio 2018

Non era mai successo. Un giudice della Corte costituzionale che posta la foto dal terrazzo della consulta e si emoziona: «Dalla terrazza della corte costituzionale. Oggi tra poche ore il mio giuramento come giudice della corte».Questo il cinguettio postato da Luca Antonini, ordinario di diritto costituzionale all'università di Padova. «Già presidente Commissione tecnica sul federalismo fiscale e avvocato patrocinante in cassazione», come si legge nella sua biografia sul social network dove ha postato la foto. Antonini è stato eletto lo scorso 19 luglio dal Parlamento in seduta comune. Antonini ha ricevuto 685 voti. Alla votazione hanno partecipato 800 deputati, il quorum richiesto era di 569 voti.