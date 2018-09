Sondaggi giù, M5s rincorre il Carroccio: subito in Cdm la legge #SpazzaCorrotti

di Stefania Piras

ROMA Cosa c'era di più efficace che un disegno di legge corredato dall'immancabile hashtag #Spazzacorrotti? Nella war room del Movimento 5Stelle c'è da riagguantare lo spirito delle origini e soprattutto i sondaggi, che vedono Salvini continuare a salire. Per questo urgeva un provvedimento stellato come quello che prevede un aumento delle pene e condanne a vita per chi viene giudicato corrotto. Scrive su Facebook una «lettera ai corrotti» il vicepremier M5S. Con buona pace della svolta garantista di appena...