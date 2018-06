Servizi segreti, il Copasir va al Pd, i vertici delle camere puntano su Guerini

di Emilio Pucci

E' stata decisiva la mediazione in corso dei presidenti di Camera e Senato per sciogliere il nodo del Copasir. Che toccherà ai dem. Il Pd in questi giorni si è mosso a tutto campo per impedire di essere tagliato fuori dalla partita delle presidenze delle Commissioni di garanzia. Ha visto i rappresentanti di Leu e del gruppo misto, ha raggiunto un'intesa con FI, attraverso un incontro tra i capigruppo avvenuto al Senato, affinché passi il principio che la guida del Comitato dei servizi e della Vigilanza Rai spetta...