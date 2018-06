ControPontida: il Cav rilancia la coalizione ed è allarme sondaggi

Alla vigilia del Lega Pride di Pontida, Silvio Berlusconi rilancia l'alleanza del centrodestra come prospettiva strategica, chiedendo a Matteo Salvini di portare avanti anche a livello parlamentare alcune istanze della coalizione, come la legge sulla legittima difesa. Una mossa che giunge nel giorno del sondaggio choc pubblicato dal Corriere della Sera, secondo cui La Lega al 31% si è lettquella che si ripresenta domani a Pontida, «è una Lega che unisce e che cresce: il mio obiettivo è di trasformarci anche in una forza europea, in una forza internazionale, che superi i confini regionali nazionali e porti libertà, lavoro e sicurezza a tutti i popoli europei».



«Una confederazione di partiti? Ci ragiono stanotte», ha risposto senza chiarire se pensi a una sorta di 'partitò transnazionale in vista delle Europee 2019. Intanto, in un'intervista a Il Giornale, Berlusconi chiede alla Lega di sostenere la proposta di legge sulla legittima difesa presentata dalla capogruppo di Fi alla Camera Mariastella Gelmini, legge che era anche nel programma del centrodestra, sulla quale però il ministro della Giustizia Bonafede ha frenato. «Spero che la Lega la condivida e sia in grado di imporla alla maggioranza di governo gialloverde» ha detto il Cavaliere, che però esprime dubbi sulla possibilità che M5s accetti: «Ho detto più volte che non considero il M5s adatto a governare un sistema liberale». E d'altra parte ciò è dimostrato, afferma Berlusconi dal risultato deludente del Consiglio Ue, dove Conte ha «portato a casa pochissimo sul fronte della gestione e del controllo dell'immigrazione». Il passaggio sulla legittima difesa serve al leader di Fi per richiamare Salvini al vincolo della coalizione di centrodestra: «Spero che l'alleanza di centrodestra, che si è dimostrata vincente anche alle elezioni amministrative, torni alla sua vocazione naturale, che è quella di governare unita il Paese.



Il governo gialloverde è un'anomalia derivata da una situazione eccezionale. Certo, il centro-destra per essere vincente deve essere plurale: come sempre nella storia italiana». Il tono pacato con cui Berlusconi rivendica un centrodestra «plurale» non nasconde il timore che la Lega di Salvini lanci un'Opa su Forza Italia, come mostra il sondaggio di Ipsos pubblicato oggi dal Corriere della Sera: Lega al 31,2% e Fi all'8,3%; secondo l'analisi dei flussi i consensi in uscita sono finiti proprio al partito di Salvini. E ad Arcore sono arrivare anche le parole del segretario abruzzese della Lega, Giuseppe Bellachioma, che non ha escluso una alleanza Lega- M5s alle elezioni regionali che si terranno tra autunno e primavera. Nell'intervista Berlusconi ha ammesso di essere stato «franco» con Salvini nel colloquio venerdì ad Arcore.



Oltre a Berlusconi diversi esponenti di Fi, da Mara Carfagna a Debora Bergamini, insistono sulla debolezza del governo giallo-verde sui temi economici, oltre che nelle trattative con l'Ue, quasi a cercare di convincere Salvini a tornare alla coalizione tradizionale di centrodestra. Ma oggi le diverse chat che ci sono tra gli «azzurri» non hanno fatto che far rimbalzare il sondaggio di Ipsos, con commenti preoccupati per l'immobilismo di Berlusconi. A tentare di calmare il nervosismo ci ha provato Antonio Tajani che ha lanciato l'idea di candidare Berlusconi alle elezioni europee del maggio 2019.

