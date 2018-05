Contratto M5S-Lega, la linea giustizialista e l’anniversarlo della morte di Enzo Tortora

di Marco Conti

Sarà che la corruzione percepita per qualcuno è ormai diventata più importante delle corruzione reale, ovvero delle sentenze passate in giudicato, ma la linea manettara contenuta nel contratto di governo rappresenta la vera novità dell’intesa M5S-Lega. Non una sorpresa per la verità, visto che su inchieste di gran rumore, e spesso poco costrutto, si è costruito negli anni scorsi un circo mediatico-giudiziario che ha portato non pochi consensi ai due partiti.



Oggi sono trent’anni dalla morte di Enzo Tortora, primo è clamoroso caso di circo mediatico-giudiziario concluso con l’assoluzione piena - dopo il carcere e molte sofferenze - del garbato conduttore televisivo morto a 59 anni per un tumore.



Legittima difesa, agenti provocatori, nuove carceri, revisione del rito abbreviato e degli sconti di pena. Per non parlare dei centri di detenzione che si pensa di realizzare per i migranti.



La distanza tra giustizialismo e giustizia è ancora troppo labile e da lunedì, giorno dell’incarico, rischia di ridursi ancora.





Venerd├Č 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:55



