Contratto M5S-Lega: affondo sul jobs act: «Crea precarietà». Salta lo stop ai lavori della Tav

Nella bozza del contratto di governo "corretta" da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in possesso dell'Adnkronos, spunta un affondo sul jobs act del governo Renzi. «Particolare attenzione - si legge infatti in un passaggio del contratto che non figurava nella bozza di ieri stamani sottoposta ai due leader - sarà rivolta al contrasto della precarietà, causata anche dal jobs act per costruire rapporti di lavoro più stabili e consentire alle famiglie una programmazione più serena del loro futuro».

Via la sospensione dei lavori dell'alta velocità Torino-Lione. Dalla bozza 'correttà dai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in possesso dell'Adnkronos, si va verso una revisione del progetto, che per i due capi politici va rimesso in discussione. Ma non si parla più di uno stop ai lavori della Tav come risultava dal testo circolato ieri.Il contratto di governo tra Movimento 5Stelle e Lega è quasi arrivato al traguardo. Quasi. Perchè l'ultimo vertice di oggi tra i due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, non sembra aver risolto tutte le questioni aperte. Se infatti il capo politico di M5S, al termine del faccia a faccia, assicura che «sul contratto abbiamo sciolto tutti i nodi con Salvini», fonti della Lega fanno invece sapere non sono state trovate tutte le soluzioni definitive.Queste le altre novità delle ultime ore: sul reddito di cittadinanza i grillini devono accontentarsi, sarà infatti inserito un limite temporale. Secondo il Carroccio, inoltre, l'ultima bozza messa a punto oggi prevede anche la chiusura, in prospettiva, di tutti i campi Rom, non soltanto di quelli irregolari.Resta poi aperta la trattativa su altri temi delicati come la aliquote della flat tax. Da definire meglio, infine, tutto il pacchetto legato alle politiche sui migranti e quello relativo ai temi del lavoro.E sarebbe in arrivo, secondo quanto riporta l'Adnkronos, un nuovo capitolo sul Mezzogiorno: dal Movimento fanno notare che «la banca di investimento e il reddito di cittadinanza sono misure che guardano al meridione come molti altri temi contenuti nel programma».