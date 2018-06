Governo, Castelli e Garavaglia verso il Mef. Servizi a Conte, duello sulle Tlc

di Marco Conti

Prima una breve sintesi del G7 canadese, poi un lungo punto sulla vicenda della nave dei migranti Aquarius, ed infine Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno aperto per qualche minuto le cartelline con i nomi dei possibili viceministri e sottosegretari, senza però avere tempo per definire il tutto. Il puzzle non è di facile composizione e la riunione di ieri pomeriggio non ha risolto tutti i nodi che si trascinano ormai da una decina di giorni e che bloccano anche l'avvio delle commissioni...