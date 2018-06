Salvini, migranti: «Oggi vertice con Conte per proposta italiana su respingimenti»

«Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma difendere i confini europei». Lo dice Matteo Salvini, lasciando il Senato, commentando l'ipotesi di accordo tra Merkel e Macron sui respingimenti.



«La proposta italiana» che arriverà al vertice informale di domenica a Bruxelles con Francia, Italia, Germania e Spagna, in vista del consiglio europeo di fine mese «sarà quella giusta», assicura il vicepremier Salvini. «Il problema non è litigare tra stati membri - sottolinea - ma usare uomini e soldi per difendere i confini europei. Si faccia sul confine del Mediterraneo quanto si fa su quello balcanico».



