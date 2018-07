Migranti, vertice Conte-Salvini a Palazzo Chigi

Con il premier Giuseppe Conte la linea sui migranti è «assolutamente comune: rafforzare ancora di più la sicurezza dei cittadini italiani, ponendo al centro del dibattito europeo il fatto che non possiamo essere lasciati soli in concreto». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio in vista della riunione dei ministri dell'Interno Ue in programma a Innsbruck.



E' cominciata dunque con il vertice Conte-Salvini la nuova lunga giornata di passione del governo sul fronte-migranti. Dopo le liti di ieri tra il leader leghista e il ministro delle Infrastrutture, il grillino Danilo Toninelli che ha la responsabilità della Guardia costiera, il vertice con il premier Conte è servito a fare il punto in vista del summit di domani a Innsbruck. E, soprattutto, è servito a mettere fine a una guerra tra Lega e 5Stelle sul problema dell’accoglienza dei i rifugiati.



Di Maio, come tutto il M5S, comincia a non tollerare più la propaganda gridata di Salvini che, ieri, si è spinto fino a negare un porto di attracco alla nave Diciotti della Guardia costiera con 66 migranti a bordo. Tant’è che questa mattina il vicepremier e capo 5stelle ha dichiarato: «Si tratta di una nave italiana, intervenuta in una situazione che dovremmo chiarire, bisogna necessariamente farla sbarcare». Di Maio ha poi puntualizzato come i porti non siano «chiusi, lo sono alle Ong che non rispettano le regole».



Una posizione, quella dei 5Stelle, condivisa anche da Conte che a Salvini ha fornito le consegne per il vertice con i ministri degli Interni a Innsbruck: l’Italia potrà dire sì ad aprire la trattativa sui movimenti secondari (i migranti registrati in Italia e poi fuggiti a Nord) solo a condizione che altri Stati “volenterosi” dell’Unione europea aprano centri di accoglienza e rimpatrio (gestiti e finanziati dalla Ue) per i migranti. Le altre condizioni: rafforzamento della frontiera esterna con fondi e uomini europei, più sostegno finanziario alla Libia e creazione di campi di accoglienza (sempre pagati da Bruxelles) nei Paesi africani di partenza e transito dei flussi migratori.

Mentre se sugli ultimi punti un accordo a Innsbruck appare vicino, su campi europei e movimenti secondari le distanze appaiono incolmabili. Salvini tra l’altro incontrerà oggi pomeriggio il collega tedesco Horst Seehofer, anche lui sovranità. Ma oltre alla sintonia politica tra i due non c’è unità d’intenti: «I migranti rispediti dalla Germania l’Italia non se li riprenderà mai», ha fatto sapere Salvini.

