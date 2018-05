Il caso curriculum frena Conte. Il prof: «Io tengo duro, solo un film assurdo»

di Mario Ajello

ROMA «Mi sembra di essere in un film surreale». Barricato in casa, Giuseppe Conte sta guardando la pellicola che non avrebbe mai voluto vedere. E’ intitolabile: «Il curriculum più pazzo del mondo». Ma il padrone di casa, ossia il professore e il quasi premier congelato, il prescelto o (per dirla con Grillo) l’Elevato che sta rischiando di finire stritolato e di perdere Palazzo Chigi, non si diverte affatto davanti a questo spettacolo. Che dagli altari lo può precipitare nella polvere....