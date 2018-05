Conte, non è ancora premier è già arrivano i fake su Twitter

La celebrità produce fake. Ecco, subito, pur non essendo ancora premier, un falso account di Giuseppe Conte su Twitter. @gippoconte si chiama. La foto è quella sua. Le credenziali anche ma gira suoi social l'avvertimento: "Non è lui". Anche perché scrive cose che il vero Conte, un tipo per niente altisonante, non scriverebbe mai. Esempio: "L'importante è fare il governo, poi faremo gli italiani". Altro fake. Il @medicojunghiano (con foto di Karl Gustav Jung nell'account) spacciandosi evidentemente per amico del forse premier twitta: "La famiglia Conte parte da San Giovanni Rotondo verso Roma presagendo l'imminente giuramento di Giuseppe al Quirinale". Di vero, c'è che parte della famiglia del forse premier vive in quel paese. Il resto è fake.











Luned├Č 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:26



