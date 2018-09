Conte a New York, debutto con discorso all’assemblea dell’Onu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Un altro debutto per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che vola a New York per partecipare alla tradizionale assemblea generale delle Nazioni Unite. Accompagnato dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, Conte questa sera parteciperà, a fianco del presidente americano Donald Trump, all’approvazione da parte dell’Assemblea generale del documento ‘Action for peacekeeping’ elaborato dal nuovo segretario generale delle Nazioni Unite, il portoghese Antonio Guterres. Il piano illustra le strategie dell’Onu del prossimo futuro orientate soprattutto al mantenimento della pace.L’Italia è l’ottavo finanziatore al mondo delle Nazioni Unite e partecipa a molte missioni militari con i caschi blu, ma di recente l’allarme giunto dal Palazzo di Vetro circa un rigurgito forte di razzismo nel nostro Paese aveva innescato una dura polemica con i vertici dell’organizzazione e soprattutto con l’Alto commissario Onu per i diritti umani Michele Bachelet.Domani Conte parlerà dal palco dell’assemblea per poi rientrare in Italia. Tema del suo discorso la pace, la sicurezza e i migranti.