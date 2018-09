«Sono Conte, il peggio deve ancora venire»: su Instagram Baldelli (FI) si traveste da premier

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ciao a tutti sono Giuseppe Conte, l'avvocato degli italiani e sono anche, non ridete, il presidente del consiglio dei ministri di questo Paese. Seguitemi sulle mie pagine e soprattutto su quelle di Simone Baldelli che ha capito che il peggio deve ancora venire». Ed è proprio di Baldelli, deputato di Forza Italia, la parodia su Instagram di Giuseppe Conte: il parlamentare forzista si è travestito e truccato per somigliare al presidente del consiglio. E l'effetto non lascia a desiderare.