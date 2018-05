Governo, il premier Conte: «La riserva? Stiamo lavorando»

«Stiamo lavorando». Così il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha risposto - lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera - ai giornalisti che gli chiedevano quando avrebbe sciolto la riserva.



Il presidente del consiglio incaricato è giunto alla Camera dove ha a disposizione un ufficio per lavorare alla formazione del Governo. Giunto come da tradizione in taxi e accompagnato da due auto di scorta, è entrato a Montecitorio senza rilasciare dichiarazioni. Intanto a sinistra, si tenta la riorganizzazione dopo la sconfitta del 4 marzo. Liberi e Uguali riunisce l'assemblea nazionale al Marriot a Roma mentre all'Auditorium Antonianum il presidente della Regione Lazio Zingaretti parteciperà al convegno 'Rigenerazione Italià.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA