Conte, vertice con Di Maio e Salvini. Prima in Bankitalia con Visco

Vertice alla Camera tra il premier incaricato, il leader dellae il capo politico del. Partecipano all'incontro anche. Conte stamani ha incontrato nella sede dellain via Nazionale a Roma il governatore. Il colloquio è durato un'ora e mezza. Conte è arrivato e andato via in taxi seguito dalla scorta. Lointanto sfonda quota 200. Ieri Conte ha lasciato Montecitorio a tarda ora dopo una difficile giornata di consultazioni segnata dalle polemiche sull'economista eurocritico Paolo Savona possibile ministro dell'Economia e dai richiami di Sergio Mattarella, che dice no ai 'diktat' dei partiti. Il premier incaricato è al lavoro sulla lista dei ministri ministri che ha puntualizzato saranno «politici».«Oggi al Colle? Vedremo, vedremo». Così il premier incaricato ha risposto ai cronisti che lo attendevano all'ingresso di Montecitorio. Il presidente della Repubblica ha cancellato l'appuntamento che aveva questo pomeriggio a Roma dove, secondo l'agenda del Quirinale, doveva assistere al tradizionale evento ippico di piazza di Siena che si svolge ogni anno a villa Borghese.Con il premier incaricato «parleremo di tutto quello che bisogna fare in vista della formazione di governo, ci sarà un confronto tra le forze politiche che sostengono Conte e, appunto, il presidente incaricato», dice Di Maio arrivando a Montecitorio. A chi gli domanda se sia pronto a rinunciare al superministero che accorpa Lavoro e Sviluppo economico, «non si sta discutendo di nome - replica il capo politico M5S - ma innanzitutto dell'assetto di governo per realizzare il programma elettorale». A chi gli domanda quando sarà pronta la squadra, «questo - risponde - dovete chiederlo al presidente».. «Abbiamo doverosamente parlato dello stato dell'economia italiana, c'è stato un aggiornamento», afferma il premier incaricato ai cronisti che gli chiedono i temi dell'incontro con il governatore di Bankitalia.Secondo le ultime indiscrezioni in queste ore si sarebbero mescolate le carte e varie caselle del futuro esecutivo giallo verde avrebbero cambiato posto. L'obiettivo di M5S e Lega e del premier incaricato è chiudere entro oggi la lista dei ministri per giurare sabato al Colle. Resta sempre il nodo di Savona, con Salvini determinato, per ora, a tenere il punto sull'economista euroscettico, anche se continua il pressing per chiedere al Carroccio di mollare la presa a meno che non si trovi un'altra via d'uscita (spostando magari il professore in un altro dicastero).Stando ai boatos del palazzo il braccio di ferro sulle Infrastrutture si sarebbe risolto a favore della Lega; il Mise e lo Sviluppo economico, attribuiti ai cinque stelle, verrebbero accorpati come chiesto da Di Maio e sulla delega per le telecomunicazioni e le frequenze tv si starebbe ancora trattando. Ancora da definire il ruolo di Giancarlo Giorgetti: vice di Salvini, attualmente resta designato sottosegretario unico alla presidenza del Consiglio, ma non è escluso che qualora dovesse cadere il nome di Savona, lui possa tornare in campo per il Tesoro. Circola con insistenza l'ipotesi di Vincenzo Spadafora, dimaiano di ferro, ai Beni culturali.Tra le ultime novità il possibile ingresso di Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, agli Affari regionali, mentre Gian Marco Centinaio andrebbe all'Agricoltura, accorpando anche il Turismo. Nicola Molteni, dato in pole per l'Agricoltura, farebbe il capogruppo della Lega alla Camera, al posto di Giorgetti. Alfonso Bonafede, raccontano, resterebbe il più quotato per l'incarico di Guardasigilli, mentre Enzo Moavero Milanesi potrebbe diventare il nuovo inquilino della Farnesina: sarebbero scese, infatti, le quotazioni di Giampiero Massolo e Pasquale Salzano. In queste ore si starebbero decidendo le sorti della Salute, mentre i il ministero dei Rapporti con il Parlamento spetterà ai grillini: tra i papabili Riccardo Fraccaro, fedelissimo del capo politico dei cinque stelle.Ieri il premier incaricato ha incontrato anche alcuni rappresentanti dei risparmiatori scottati dalla banche. «Ieri sera, a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche in Parlamento, ho incontrato una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per i default di alcune banche. Queste persone, come tante altre, devono essere ascoltate dalle istituzioni. Sono persone che chiedono giustizia e che il loro risparmio venga tutelato come previsto dalla Costituzione». Lo scrive il premier incaricato in un post su Facebook. «A loro ho detto che la tutela dei loro risparmi, spesso frutto di sacrifici e una vita di lavoro, sarà uno degli impegni principali del Governo del Cambiamento. Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito», sottolinea Conte.