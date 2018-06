Conte, contatti telefonici con Merkel e Macron

Il premier Giuseppe Conte ha avuto oggi un «cordiale» colloquio telefonico con la cancelliera tedesca Angela Merkel, dalla quale ha accolto l'invito a recarsi a Berlino. Lo annuncia Conte stesso in un post su Facebook in cui afferma di aver avuto uno scambio telefonico, via messaggi, anche con il presidente francese Emmanuel Macron.









«Oggi, 2 giugno, è l'anniversario di tutti noi, di tutti i cittadini della Repubblica Italiana. Dopo la cerimonia di questa mattina e la spettacolare parata sono tornato in ufficio a lavorare: non possiamo perdere un minuto», ha sottolineato Conte. Nel corso della telefonata con Merkel, ha poi proseguito, «ci siamo dati appuntamento al G7 fissato per la settimana prossima in Canada, nel corso del quale avremo anche un incontro bilaterale», ha poi annunciato il premier che in vista del summit in Canada della prossima settimana sottolinea: «Al G7 parteciperò per rappresentare il nostro Paese: sarà la prima occasione per farmi portavoce degli interessi dei cittadini italiani».



Raccontando anche dello scambio telefonico con il presidente francese Conte ha spiegato: sia lui che Merkel «hanno voluto porgere al nostro Paese i loro migliori auguri per la festa della Repubblica».



«Conte ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel, che si è congratulata con lui per la sua nomina e si è felicitata per la ricorrenza della Festa della Repubblica - si legge poi in una nota della Presidenza del Consiglio -. Nel corso del cordiale colloquio la Cancelliera ha espresso la sua piena disponibilità a collaborare sui temi di comune interesse. La Cancelliera e il Presidente del Consiglio si sono quindi dati appuntamento venerdì prossimo in Canada, dove avranno un primo incontro bilaterale a margine del G7».



Merkel, parlando alla Frankfurter Allgemeine Am Sonntag, si dice poi pronta alla solidarietà fra in partner nell'eurozona, ma relativamente alle ipotesi circolate settimane fa su un taglio del debito italiano mette in guardia, «la solidarietà non deve sfociare mai in una unione dei debiti». «Sono pronta volentieri a parlare con il nuovo governo italiano di come più giovani possano trovare lavoro», aggiunge.





Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA